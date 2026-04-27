【モデルプレス＝2026/04/27】元櫻坂46の小林由依が4月26日、自身のInstagramを更新。膝丈スカートのコーディネートを公開した。【写真】26歳元櫻坂メンバー「スタイル抜群」膝下スラリのスカート姿◆小林由依、膝丈スカートから美脚スラリ小林は、グリーンのカーディガンにグレーの膝丈のプリーツスカートを合わせたコーディネートを披露。白いソックスを履いた真っ直ぐな長い膝下を見せている。◆小林由依の投稿に反響この投稿に