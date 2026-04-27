ドル円一時１５９．１０レベル、ユーロドルは１．１７５１レベル＝ロンドン為替 ロンドン午前はドル売りが継続。ドル円は159.10レベルに安値を更新、ユーロドルは1.1751レベルに高値を更新。米10年債利回りは4.31％付近に小幅低下。ドル指数は4/22以来のドル安水準に低下している。 USD/JPY159.13EUR/USD1.1745