ドル指数低下、中東情勢の改善期待と中銀イベント控えた思惑で＝ロンドン為替 週明けはドル指数が低下している。東京午前の９８．６４４を高値にロンドン時間に入ると９８．２６２に本日の安値を広げてきている。 米国とイランがいずれも停戦合意に向けた提案を示唆するなかで、武力衝突は引き続き回避されている。イラン核放棄については合意を見出すことが困難とみられているが、まずホルムズ海峡の開放に向けた話し合