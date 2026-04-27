タレントのマツコ・デラックスが２７日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。あと１年でほぼＥＴＣ（ノンストップ自動料金収受システム）しか使用できなくなる首都高の今後について問いかける一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、首都高が料金所のＥＴＣ専用化を推進。首都高入り口は今春までに９０か所がＥＴＣ専用になる予定で