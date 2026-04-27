2025年12月末をもって解散したアイドルグループ「#2i2（ニーニ）」の“黄色担当”“オテンバ元気系アンドロイド”として活躍してきた奥ゆいが、27日発売の『ヤングドラゴンエイジ』VOL.34（KADOKAWA）で、ソロとして初の雑誌表紙に登場。この誌面カットとインタビューが到着した。【写真多数】奥ゆい、圧巻のボディライン…ファンも困惑した“黄色い合羽”カット■奥ゆい一問一答――『ヤングドラゴンエイジ』表紙掲載、おめでと