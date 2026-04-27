政府は、国家安全保障戦略などの安保関連3文書の年内の改定に向け、有識者会議の初会合を開きました。きょうの会合には高市総理や木原官房長官のほか、佐々江元外務次官、黒江元防衛次官など15人の有識者が出席しています。「安保3文書」は日本の外交・安全保障政策の基本方針となるもので、会議では防衛力のみならず、経済力や技術力といった総合的な国力の強化をテーマに意見が交わされています。ロシアによるウクライナ侵攻など