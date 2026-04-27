六星占術で一世を風靡した細木数子さんの後継者であり、娘の細木かおりさんが、ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画に登場し、母・細木数子さんから受け継いだ京都の別邸や遺品の数々を公開した。総工費約20億円という豪邸や、知られざる母の素顔が明かされた。【写真】細木数子さんの後継者・細木かおりさんに独占密着番組では、六星占術で一世を風靡した数子さんの後継者として活動する細木に独占密着。現在は京