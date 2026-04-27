埼玉県庁を訪問し、大野元裕知事（右）と写真に納まるパラアルペンスキーの村岡桃佳＝27日ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのアルペンスキー女子座位で、スーパー大回転と大回転で銀メダルを獲得した村岡桃佳（トヨタ自動車）が27日、埼玉県庁を訪問し「3大会連続の金メダルを目指していたので、すごく悔しい。4年後は再び金メダルを取れるように、再スタートを切りたい」と意欲を口にした。埼玉県出身で29歳の村岡は昨年