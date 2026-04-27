旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして事情聴取されている30代の男性職員。妻を「残らないよう燃やし尽くしてやる」などと脅していたとみられることがわかりました。聴取を受けているのは、旭川市の旭山動物園に勤める30代の男性です。男性の30代の妻は先月末ごろから行方不明で、男性は警察の聴取に「焼却炉に妻の遺体を遺棄して燃やした」という趣旨の供述をしています。近所の人「4月7日に『母さん（妻）は？』と聞いた