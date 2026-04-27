岩手県大槌町では、山林火災が発生してから6日目となりました。昼過ぎには雨が降っている様子も確認できましたが、現在はどうなっているのか、現地から中継です。火災発生以来はじめて降った雨は、3時間ほど前にやみました。消防に話を聞いたところ、いまこのあたり一帯で私の後ろにも見えている白いモヤは火災による煙ではなく、火災がおき熱くなった地面に雨が降ったためにあがった水蒸気だということで、「これだけ多くの水蒸気