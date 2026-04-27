お笑いコンビ「水玉れっぷう隊」のケンさん（５６）が、２７日に自身のインスタグラムを更新。「白髪染め」でアレルギーの症状が出たことを明かしました。 【写真を見る】【 水玉れっぷう隊・ケン 】白髪染めで「アレルギー反応」 「頭皮が無性に痒くなり」「ボリボリしたら、頭皮から透明の汁が」「頭と顔と首が腫れ出して、熱も出だし」ケンさんは「カット&カラーしましてん。ってか白髪染めなんですけど..」と、画像