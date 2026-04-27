立ち技格闘技「RISE」は27日、都内でRISEワールドシリーズ2026―GLORY×RISEラストフェザーウエイトスタンディングトーナメントFinal―」（6月6日、東京・EBARAWAVEARENAおおた）の会見を行った。SuperFight！バンタム級（55キロ以下）3分3RでRISE世界スーパーフライ級王者・大崎一貴（29＝OISHIGYM）とRISEスーパーフライ級王者・那須川龍心（19＝TEAMTEPPEN）が対戦する。ます伊藤隆RISE代表は53キロの王者同士