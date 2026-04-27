ロックバンド「kobore」の公式サイトが27日に更新され、同日付でギターの安藤太一が脱退すると発表した。バンド公式サイトで「いつもkoboreを応援いただきありがとうございます。この度、諸般の事情により本日2026年4月27日(月)をもちましてギター・安藤太一はkoboreを脱退することとなりました」と報告。「突然のご報告、かつバンド結成10周年という節目のタイミングでこのようなお知らせとなってしまったこと申し訳ございませ