日本野球機構（ＮＰＢ）は２７日、２２日・巨人−中日（上毛新聞敷島球場）の公式記録に関して訂正を発表した。該当のプレーは二回２死三塁、ダルベックの打球。一飛失となっていたが三安打となり、中日・阿部の失策も取り消しとなった。この場面、ダルベックのフライはマウンド付近へ上がったが、強風に流されて、一塁手・阿部が捕球できず。三塁手・ボスラーがボールを拾った。記録は阿部の失策となっていた。試合は二回