【ドリコミ＋】 4月27日オープン 【拡大画像へ】 ドリコムは4月27日、WEBマンガサイト「ドリコミ＋（プラス）」をオープンした。システム開発ではand factoryが協力した。 「ドリコミ＋」では、「ドリコミ」や「DREコミックス」などの作品を連載。毎週火・金曜日に更新され、無料で読むことができる。 また、本サイトのオープンを記念したキャンペーンが、同