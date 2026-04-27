4月27日、Bリーグは自由交渉選手リストを更新し、新たに契約満了となる選手21名を公示した。 B3リーグ戦を13位で終えた山口パッツファイブからは、かつてB1でプレーした経験を持つ喜志永修斗や、今シーズン16.8得点9.3リバウンドでチーム内2冠だったエヴァン・ブラウンズら主力を含む一挙10名がFAに。 また、湘南ユナイテッドBCが25日付で今シーズン限りで契約満了となることを