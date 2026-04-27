PUFFYが、デビュー30周年を記念して7月19日、20日に神奈川 東急ドレッセとどろきアリーナにて開催する主催フェス『PUFFYの“P”FES』の第2弾出演アーティストを発表した。 （参考：PUFFY、「愛のしるし」や「アジアの純真」がなぜリバイバル？世の中に求められる“ちょうど良さ”と“親近感”） 今回は、7月19日にOKAMOTO’S オカモトコウキ（Gt）、Base Ball Bear 関根史織（Ba）らを迎えたPUFFY FRIEN