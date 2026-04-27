YURERUKOが、ドラマ『大丸愛は選択する』（テレビ朝日）主題歌の「SUPER愛さレディー」のMVを公開した。 （参考：チャットモンチー、SHISHAMOに続く期待のガールズバンドは？ちゃくら、らそんぶる……今押さえておきたい4組を紹介） 同MVには、元ME:Iの加藤心がソロ活動として初めてMVに出演した。恋に仕事に、不器用ながらも全力で一生懸命な生き様を瑞々しく表現している。楽曲が持つ爽快さと融合し、