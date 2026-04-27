1歳の男の子がはねられて意識不明になった、岐阜県岐南町の踏切近くで、電車を眺める男の子の姿がたびたび目撃されていました。 【写真を見る】1歳男の子がはねられた踏切…以前にも“電車好き”の子どもが目撃されていた 男児は意識不明 岐阜･岐南町の名鉄名古屋本線 先週金曜日の午後5時過ぎ、岐南町の名鉄名古屋本線の踏切で、近所に住む1歳の男の子が電車にはねられ、意識不明の重体になっています。 男の子は、1人で遮断機