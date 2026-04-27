東京都と公益財団法人東京観光財団は、東京の島しょ地域で利用できるプレミアム付き電子商品券「しまぽ通貨」の2026年度版を5月14日（木）から販売する。 1セット1万円分の電子通貨を7,000円で購入でき、1万円分のうち3,000円分は宿泊施設での支払いに充てることが条件。残りの7,000円分は加盟している観光施設、飲食店、土産物店などで利用できる。 利用対象となるのは、大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵