近年、大雨により大きな災害が起きていることを受け、山形市が新たに「内水ハザードマップ」を作成し議会に報告しました。 【写真を見る】川から離れた街中でも浸水のリスク山形市が「内水ハザードマップ」を整備雨水がたまりやすい場所を表示 きょう山形市議会で報告されたのは「内水ハザードマップ」です。 低い土地など雨水がたまりやすい場所を示したもので、山形県内では山形市が初めて作成したとい