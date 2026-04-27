バルセロナがベティスに所属するモロッコ代表FWアブデ・エザルズリに関心を寄せているようだ。26日、スペイン紙『アス』が伝えている。バルセロナは昨年夏にマンチェスター・ユナイテッドからイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードを買い取りオプション付きレンタルで獲得。近年短期間での移籍を繰り返している28歳は、今シーズンここまで公式戦45試合に出場し13ゴール13アシストと一定の結果を残しているが、完全移籍