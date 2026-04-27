【その他の画像・動画等を元記事で観る】 草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに旧字体の前＋刀が正式表記）が4月27日に開催された『サントリー“GREEN DA・KA・RA”新CM＆「おやこひがさ大作戦！」発表会』に登壇した。 ■日傘を差しながら登場 草なぎは5月1日からより全国で放映される新CM「お天道様と日陰」篇に出演。この日のイベントでは、新CMのお披露目後、草なぎがステージに登場。会場にはセミの鳴き声が響き