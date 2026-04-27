大阪6月限 日経225先物60240+520（+0.87％） TOPIX先物3732.0+16.5（+0.44％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比520円高の6万0240円で取引を終了。寄り付きは5万9950円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万0045円）にサヤ寄せする形で、買いが先行した。現物の寄り付き時に6万0270円まで上げ幅を広げ、買い一巡後は短期的なショートが入り、5万9670円と下落に転