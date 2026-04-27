27日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比130円高の6万370円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万537.36円に対しては167.36円安。出来高は1458枚となっている。 TOPIX先物期近は3732.5ポイントと前日比0.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.78ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 60