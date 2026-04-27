県立高校の男子生徒が2024年6月に自殺した問題で、県の第三者委員会は柔道部の監督による過度な指導が自殺の主な契機だったとして『指導死』と認定する報告書をまとめました。県内の学校で『指導死』が認定されたのは、初めてです。 第三者委員会によりますと、当時高校3年生だった男子生徒は2024年6月2日の県総合体育大会の試合で敗退後、監督の教諭から大声での指導を受けました。教諭はその後も部活の練習中に複数回にわた