2026年4月26日、韓国メディア・プレシアンは、米国のイラン侵攻によってホルムズ海峡が封鎖されてから、初の代替航路を経由した米国産原油が日本に到着したと報じた。記事によると、コスモ石油が調達した米テキサス産の原油約91万バレルを積んだ小型タンカーが26日、千葉県沖の係留施設に到着した。同船はパナマ運河を通過する代替ルートを選択し、3月22日の出港から35日間かけて日本に到着。これはアフリカ南端の希望峰を迂回する