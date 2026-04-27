関係データによると、2025年の中国スマートグラス市場の年間出荷台数は前年比87．1％増の246万台でした。2026年、複数の大手メーカーが新製品を集中的に発表するにつれて、市場の成長は加速し続けているとのことです。現在、市場では多くのスマートグラスの重量が50グラム以内に抑えられており、装着体験感は普通の眼鏡に近いです。機能的には音声対話や写真撮影、ナビゲーションに限らず、人工知能（AI）能力を深く融合させ、オフ