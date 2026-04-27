日本ミシュランタイヤは、23日に『ミシュランガイド京都・大阪2026』の全セレクションを発表した。京都に新たな「三つ星」が選ばれたほか、新「二つ星」5軒、新「一つ星」19軒などとなった。書籍・電子書籍は4月28日発売。【画像】『ミシュランガイド京都・大阪2026』セレクション数三つ星・二つ星・一つ星などの数京都の「美山荘／Miyamaso（日本料理）」が評価を上げて新三つ星となり、グリーンスターを維持した。京都・大