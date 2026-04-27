熊本市のマンションの宅配ボックスから配達された品物が盗まれた事件で、先週、男女2人が逮捕されました。 【写真を見る】不在時の強い味方「宅配ボックス」は本当に安全か？熊本の窃盗事件で露呈した意外な弱点選ぶなら"電気式" 便利な宅配ボックスにどのようなリスクあるのか、メーカーに話を聞きました。 警察によりますと、今年2月、熊本市中央区のマンションの住人から窃盗の被害を訴える110番通報があり