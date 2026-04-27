神宮球場東京六大学野球リーグは27日、神宮球場で第3週の3回戦2試合が行われ、慶大と法大が勝ち、2勝1敗でともに勝ち点2とした。慶大は二回に吉開の本塁打などで逆転し、10―2で昨秋優勝の明大を破った。法大は四回までに6点を奪い、8―6で早大を下した。