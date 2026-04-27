27日の参議院予算委員会で、共産党の山添拓議員が憲法9条改正について高市早苗総理に質問した。【映像】山添氏「『時は来た』などと言って改憲を煽っている」山添氏は12日に行われた自民党大会で高市早苗総理が「どのような国をつくりあげたいのか、その理想の姿を物語るものが憲法」と述べたことを取り上げ「立憲主義の憲法は単に国の姿はこうだと示すものではありません。権力を制限し、それによって個人の自由、基本的人権