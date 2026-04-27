Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年4月27日は、Wi-Fi接続でYouTubeやNETFLIX、prime videoなど、VODを視聴するための、山善の「チューナーレス4K液晶テレビ 50インチ QRH-50TL4K」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 山善 テレビ チ