image: generated at Flow アプリを消しても、iPhoneの意外な場所にデータが生き続けていました。セキュリティ意識の高いユーザーに支持されているメッセージアプリ「Signal」。送信者と受信者しか読めない「エンド・ツー・エンド暗号化」さ採用されており、「削除すればメッセージも消える」という安心感から使っている人も少なくないはずです。ところが、そのSignalのメッセージがアプリを