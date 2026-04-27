振り返る飼い主さんをじっと見つめる猫。その可愛すぎるヘソ天ポーズが視聴者を魅了しました。 動画は記事執筆時点で再生回数3.4万回を突破。コメント欄には「自分が可愛い事しってる」「抱きつきに行ってしまいそうな可愛さ」といった視聴者の声が寄せられました。 【動画：振り返ったら、『愛猫』が……まるでラッコのような『あざとすぎる体勢』】 ラッコのように寝る猫 TikTokアカウント「ミヌエットのチャ