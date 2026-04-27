オンでもオフでも活躍が期待できるポロセーター。【ユニクロ】からは「洗濯機で簡単に洗える」（公式サイトより）アイテムが多数登場していて、ガシガシ着られて自宅で気軽に洗濯できる大人世代に嬉しい一着になってくれる予感です。デザインも多彩で場面を問わず使えるポロセーターを、春のスタメンに組み込んでみて。 クリーンに着こなせるベーシックデザイン 【ユニクロ】「ポロ