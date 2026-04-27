患者や地域住民の交流を深めようと4月26日、高知市の病院でイベントがおこなわれました。高知市の高知高須病院では患者やその家族、そして地域の住民との交流を深めようと毎年「ふれあい高須まつり」を開いています。11回目の開催となった26日は、病院の地下駐車場に飲食ブースが並び、パトカーや白バイの乗車体験も行われ、多くの家族連れで賑わいました。また、病院のロビーでは地元の園児たちが歌やよさこい