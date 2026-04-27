アニメ『ワールドトリガー』REBOOTプロジェクトより、“完全新作”アニメとして新たに展開される『ワールドトリガー 1stシーズン』の冒頭エピソードである「黒（ブラック）トリガー争奪編」が、現在鋭意制作中であることが発表された。併せて、「黒トリガー争奪編」特報、キャラ設定画が初公開された。【動画】アニメ『ワールドトリガー』物語の始まりのエピソード「黒トリガー争奪編」特報人口28万人の三門市にある日、異次元