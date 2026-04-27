北海道・旭川市の旭山動物園に勤務する30代男性職員が、妻の遺体を園内の焼却炉に遺棄したと供述していることをめぐり、妻が失踪前に「残らないように、燃やし尽くしてやる」などと夫から脅迫を受けていたとみられることが分かった。警察は焼却炉や自宅などの捜索を進め、事件の全容解明を進めている。「燃やし尽くしてやる」と妻を脅迫か26日、北海道・旭川市で行われた家宅捜索。旭山動物園に勤める30代男性職員の自宅の前に、白