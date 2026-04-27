9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、5月12日発売の『＋act．（プラスアクト） 6月号』（ワニブックス）の表紙巻頭に単独で初登場する。【写真】真っ赤！鮮やかなファッションで登場する佐久間大介今号の撮影テーマは『目覚め』。長い眠りから目覚め、生き生きと輝く様がしなやかに表現されたカットが満載。ロングインタビューでは、現在放送中のテレビアニメ『キルアオ』のアフレコ現場での様子から、佐久間の“声の仕事