高市総理大臣は27日、自民党の岸田元総理と面会し、フィリピンのマルコス大統領に宛てた親書を託した。総理官邸で高市総理と面会した岸田氏が、記者団の取材に対し明らかにした。岸田氏が総理特使として30日から5月2日までフィリピンを訪問するのに先立ち面会したということで、高市総理からは、「くれぐれもよろしくお伝えいただきたい」と言葉をかけられたとしている。今回の訪問には、アジア・ゼロエミッション共同体（AZEC）議