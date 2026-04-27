米メタのロゴ＝2025年6月、パリ（ロイター＝共同）【北京共同】中国政府は27日、米メタによる中国系の人工知能（AI）企業Manus（マナス）の買収を認めないと発表し、取引の停止を求めた。AI技術の流出を懸念したとみられる。国家発展改革委員会が投資の禁止を決定したと表明した。メタによる買収を巡っては、中国当局がマナスの創業者2人について、投資に関する調査のため中国からの出国を禁じていると英紙フィナンシャル・タ