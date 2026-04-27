水戸地裁茨城県古河市の介護老人保健施設で2020年、男性入所者2人に点滴器具から空気を注入して殺害したとして2件の殺人罪などに問われ、公判中の元職員赤間恵美被告（40）について、水戸地裁がうち1件の勾留を取り消したことが27日、地裁などへの取材で分かった。もう1件の殺人罪の勾留があるため、拘束は続く。弁護人によると、殺人事件の公判中に勾留が解かれるのは異例。赤間被告は25年12月の初公判で「私は空気を注入して