俳優の岡田浩暉が２４日に東京・新国立劇場中劇場でミュージカル「アニー」の初日前会見に姿を見せた。６０歳になっても、若々しい長身スタイルで登場した。中山美穂さん、浜田雅功と兄妹を演じた「もしも願いが叶うなら」（９４年）など、トレンディ俳優としてブレークした時代から３０年。「半沢直樹」「逃げるは恥だが役に立つ」などにも出演し、演技派バイプレイヤーとして活躍している。