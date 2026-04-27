自民党が衆院選の公約に掲げた「食料品の消費税ゼロ」は実現するのでしょうか。高市総理はきょう、時間がかかるレジシステムの変更などの課題を克服し、「消費税ゼロ実現に強い思いを持って取り組む」と訴えました。議論が続けられている食料品の消費税の減税。レジシステム改修の問題などから、「0％」ではなく「1％」への減税案も浮上する中、きょう、高市総理は…高市総理「時間を要するシステム変更を、できる限り早期に実施で