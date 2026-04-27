2023年11月にサンミュージックプロダクションの代表取締役社長に就任した岡博之氏。今年結成45周年を迎えたお笑いコンビ、ブッチャーブラザーズのツッコミ担当”リッキー”さんの方がなじみのある人は多いかもしれない。 ベテラン芸人と芸能事務所社長という大きな2足のわらじを履いて歩み続ける多忙な日々。楽天家であり、人との出会いに恵まれたという岡社長が、これまでの類まれなる半生を振り返