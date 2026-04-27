値上げ対象の「AJINOMOTOブランドさらさらキャノーラ油」の千グラム入り食用油メーカーのJ―オイルミルズは27日、家庭用油脂製品14品目を6月1日納品分から11〜16％値上げすると発表した。中東情勢の緊迫化による原油高騰などの影響で原料相場が高止まりしており、価格転嫁する。値上げするのは「AJINOMOTOブランドさらさらキャノーラ油」の千グラム入りなど。業務用や加工用の油脂製品も一部を6月に17〜22％値上げする