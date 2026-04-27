日本の輸出産業にも影響が広がっています。イタリアの高級車「ランボルギーニ」に「フェラーリ」。施設に並ぶのはすべて中古車です。ジャパン・キャリアー中野貴志さん「中東向けアラブに輸出するためのストック車両。中東向けは左ハンドルの高級車がかなり人気」実は、中東は車にとって“重要な場所”。去年、中古車の日本からの輸出先のトップは、UAE＝アラブ首長国連邦でした。中東は富裕層による高級車の需要が高いことに加