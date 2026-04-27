木村拓哉と工藤静香の次女でモデルのＫｏｋｉ，（２３）がルイ・ヴィトンの全身コーデで飛行機旅に出たことを２７日、自身のＳＮＳで報告した。飛行機のマークを添え、「ｗｉｔｈ＠ｌｏｕｉｓｖｕｉｔｔｏｎＯｕｔｆｉｔｍｅｒｃｉｂｅａｕｃｏｕｐ＠ｌｏｕｉｓｖｕｉｔｔｏｎ」とデニムジャケットにベージュのカーゴパンツ、バッグまで全てヴィトンで揃えたコーデを披露。空港を歩きながら笑顔を見せる動画も公開