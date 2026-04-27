27日、「イット！」取材班が訪れたのは千葉・市原市のスーパーマーケット。商品棚の一部にスペースがあり、担当スタッフが商品の補充に当たっていました。T☆MART・鶴岡里司さん：（Q. これは）市原市の指定ごみ（袋）になります。入荷が滞ってしまってきょう出せるのはこれが最後になる。中東情勢への不安などから、この店舗では4日ほど前から市の指定ごみ袋が品薄状態になっていて、ひと家族2点までの購入制限を行っています。T